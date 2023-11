Scritta "presidente" sulla vetrina. Nel mirino Paolo Perini di Hab

Una scritta con il pennarello indelebile, "presidente", è apparsa ieri mattina sulla vetrina del Caffè letterario Hab in via Gramsci. Una allusione polemica al fatto che uno dei titolari, Paolo Perini, è presidente della neonata Associazione commercianti Macerata. "È vero che nel nostro locale da più di sette anni creiamo cultura e cerchiamo di diffonderla – commenta lui ironico –, però mai ci siamo imbattuti in una forma d’arte così alta, tanto da essere rilevata anche dalle telecamere con sensore di movimento. Probabile che qualcuno che ancora non è riuscito a mettere in mostra la sua creatività da noi sia molto interessato a farlo, e a manifestarla nei modi più improbabili per attirare la nostra attenzione, oppure per dimostrare quanta intelligenza si cela dietro questa grafia". La scritta potrebbe rivelare i malumori di qualcuno dietro alla costituzione di questa nuova realtà, apolitica e decisa a mettere in rete tutti i commercianti della città. "Non credo che ci si debba occupare di beghe del genere – risponde Perini –. Forse la nostra associazione ha messo in subbuglio qualcuno, ma è ridicolo. Piuttosto, c’è tanto da fare per Macerata, il commercio sta andando a picco per tanti motivi, sarebbe opportuno lavorare insieme per risolvere i problemi. Noi restiamo collaborativi, tanto è vero che anche altre associazioni non di commercianti ci stanno contattando. Questo è un tema sociale, i commercianti sono il primo baluardo contro la criminalità, puliscono strade e marciapiedi, allestiscono le vetrine, pagano le luci natalizie: facciamo parte di un discorso sociale. Non siamo chiusi nei negozi, ma in strada, dove proviamo a portare bellezza e cultura. Le polemiche non ci interessano, ci interessa collaborare per migliorare le cose".