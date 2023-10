Scritta ’W il Duce’ su una finestra. Un residente: "Va subito cancellata"

"Una casa del lungomare Primo Maggio è stata imbrattata da alcuni teppisti, che con uno spray hanno scritto la frase ‘W il Duce’ (nella foto). Chiedo a chi di dovere di cancellare quello scempio, perché non è un bel biglietto da visita per la città". È la segnalazione di Piergiorgio Viti, residente a Porto Recanati, nonché scrittore e docente di scuola superiore. "Domenica sono andato a fare una breve passeggiata sul lungomare e ho visto questa scritta oscena – spiega Viti –, incisa con uno spray sulla serranda di una finestra. Sono antifascista e non me ne vergogno, perciò ho subito segnalato al sindaco Andrea Michelini la questione, inviando un messaggio privato al suo account Facebook. Ma non so se lui sia poi riuscito a leggerlo. È chiaro che il Comune più di tanto non può fare, se non segnalare la cosa al proprietario della casa, in modo che si adoperi per cancellare quella frase, magari il prima possibile".