Scritte contro la polizia sui muri

Delle scritte offensive contro le forze dell’ordine sono apparse sui muri dell’ex scuola Diaz in corso Matteotti, dove si trovano le bacheche comunali di Porto Recanati. Ciò ha provocato lo sdegno dei partiti di centrodestra che hanno voluto condannare il gesto, oltre ad esprimere solidarietà agli operatori di polizia.

"E’ un atto inaccettabile che nulla ha a che fare con il diritto di manifestare – commenta il coordinamento locale di Fratelli d’Italia -, e anzi rappresenta solo un gesto vandalico. Crediamo fermamente nella libertà di espressione e di manifestare. Tuttavia, questi diritti non possono mai tradursi in episodi di degrado e mancanza di rispetto per le istituzioni e per coloro che ogni giorno lavorano per il bene della comunità. Le forze dell’ordine svolgono un ruolo essenziale e devono essere sostenute, non osteggiate con atti ostili e scritte offensive. Chiediamo che l’amministrazione si attivi per rimuovere queste scritte, restituendo decoro alla nostra città e lanciando un messaggio chiaro: Porto Recanati è una comunità che ripudia ogni forma di vandalismo e che si schiera dalla parte della legalità e del rispetto".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il circolo cittadino di Forza Italia: "Condanniamo questo gesto inaccettabile contro tutte le forze dell’ordine, sempre impegnate nella tutela del nostro territorio. Questo mette ancor di più in luce la pessima situazione di disagio sociale in cui viviamo".