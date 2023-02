Scritte su panche e scaffali: "Il Bookpoint verrà sistemato"

"Confermiamo l’impegno nel voler sistemare il Bookpoint. Bisognerà fare un lavoro di carteggio per rimuovere le scritte. È in programma". È la posizione dell’amministrazione comunale di Tolentino. Sotto la lente l’installazione posizionata lo scorso maggio, che riunisce le persone attraverso la lettura. La struttura (ideata dal 18enne Pietro Canovari, vincitore del concorso "Io sogno") è dotata di scaffali da cui è possibile prendere o lasciare libri in totale libertà. Nelle ore notturne, la lettura è permessa da una luce alimentata dall’energia accumulata da un pannello solare. Lo scorso novembre l’ex assessore ai Servizi sociali, attuale consigliere di minoranza, Francesco Pio Colosi, che aveva seguito il progetto del Bookpoint, aveva segnalato i danni anche sui social, allegando le foto dell’installazione imbrattata da alcune scritte colorate. E ieri mattina il problema è stato sollevato da un altro tolentinate, Franco Casadidio (di professione architetto). "Chiunque, tu o voi siate stati, non dovevate lasciare questo bel luogo e questo funzionale oggetto in tale stato, così deturpato. É punto di lettura e di serena riflessione; se vi piace colorare potete farlo, ma su altri materiali e comunque se accidentalmente vi capita di andare "fuori riga", prima di andarvene avete il dovere di lasciare pulito. È un luogo che tutti possono frequentare e usare, va rispettato". Altri concittadini hanno reagito sdegnati e dispiaciuti.