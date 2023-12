Scritte sui muri, vigilanza speciale

Vigilanza speciale per il sindaco Antonio Bravi, l’altra sera, per tutta la durata del consiglio comunale, terminato alle ore 1.30 di notte, da parte dei carabinieri e di agenti in borghese della Digos di Macerata. Si è trattato di un servizio di prevenzione dopo che il giorno prima era comparsa la scritta, fatta con una bomboletta spray su di un muro in via Campo Boario, in cui s’inneggiava alla libertà del popolo palestinese e subito a fianco "sindaco, il tuo silenzio è complice". Il richiamo al primo cittadino per i fatti che stanno accadendo in Medio Oriente dovrebbe avere posto in allarme il Questore che ha ritenuto, a scopo preventivo, di assicurare una misura di sicurezza nei confronti del sindaco Bravi in occasione, almeno, di particolari uscite pubbliche come è stata appunto la sua partecipazione alla seduta di consiglio di fine anno. I carabinieri hanno stazionato anche con una pattuglia in Piazza per controllare eventuali presenze sospette. La seduta si è svolta nella più assoluta tranquillità, senza che si siano registrate particolari contestazioni. In un primo momento si pensava che il servizio di vigilanza fosse stato anche suggerito dalle scritte offensive fatte da un gruppo di anarchici, perché così si è firmato, nei confronti del consigliere comunale Pierluca Trucchia di Fratelli d’Italia, anche lui presente giovedì sera in consiglio comunale. La scritta, fatta sempre con la bomboletta spray, è comparsa nella notte di Natale sulla vetrata dell’ingresso dell’ex Multisala Sabbatini. Il titolare, Silvano Sabbatini, nella giornata di ieri ha sporto denuncia ai carabinieri contro ignoti. Asterio Tubaldi