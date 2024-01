Scrivere per vincere la solitudine. De Biagi punta sul turismo da romanzo

Marco De Biagi ha 46 anni, nasce a Roma e da quando era bambino trascorre le vacanze estive, invernali e tutti i fine settimana a casa di suo nonno materno, carbonaio, a Serravalle di Chienti. Per lavoro organizza eventi e congressi medici che gli fanno girare l’Italia. A dicembre 2020 decide di cambiare vita e trasferirsi definitivamente fra i Sibillini. Inizia a scrivere, pensiero dopo pensiero, la bozza di quello che poi verrà pubblicato da Bookabook, grazie a un crowdfunding, e diventerà il suo libro d’esordio "Serravalle, dove i cattivi pensieri possono uccidere". In questi mesi lo sta presentando nelle Marche.

Da Roma a Serravalle solo andata, come mai?

"Non è stata una vera e propria scelta - spiega De Biagi - ma la conseguenza di alcuni progetti che si sono rivelati fallimentari. Visto che questo luogo è legato al mio tempo libero e alla mia famiglia mi ci sono insediato e rifugiato".

Quando è nata la passione per la scrittura?

"Dopo qualche mese dal mio trasferimento ho sentito la necessità di scrivere. La scrittura è nata dalla solitudine. Qui sono più le case vuote che quelle piene".

Che atmosfera ha respirato a Serravalle?

"Bella, misteriosa ma a volte spettrale. Mi sono detto che dovevo fare qualcosa e così sto cercando di innescare il ‘turismo da romanzo’, per aiutare i paesi dimenticati a risorgere. Ho seguito poi dei corsi di narratologia e ho capito come scrivere fosse per me anche una forma di terapia".

Di che genere è il romanzo?

"E’ un urban fantasy che si svolge qui e che coinvolge personaggi di fantasia e reali. Fra questi ultimi ci sono: il protagonista Marco trasferitosi a Serravalle, il parroco di Serravalle padre Mario, il pastore Pepe che è venuto a mancare anni fa, Manuela la titolare di un ristorante a Colfiorito".

Di cosa narra?

"L’incipit è drammatico ed è la metafora dei piccoli borghi marchigiani che muoiono lentamente. Il racconto vive nell’intramontabile duello tra il bene e il male; nella speranza che quest’ultimo sia trasformato in qualcosa di benefico, di qui il lieto fine. Il fronte del male nel romanzo assume le sembianze di un’entità che si nutre di determinati stati d’animo come la sfiducia, la rassegnazione, la depressione e la rabbia, sentimenti che ho riscontrato in paese".

Come è stata accolta questa pubblicazione a Serravalle?

"Posso dire che al paese è piaciuta, c’è stata molta curiosità".

Come mai ha scelto il crowdfunding?

"E’ un nuovo sistema editoriale che crea da subito un sostegno attorno all’opera. Non è, pertanto, da confondere con la mera editoria a pagamento".

Le presentazioni di gennaio di "Serravalle, dove i cattivi pensieri possono uccidere" sono domani ad Ancona alle 17 nella Libreria Fogola e sabato 20 a Recanati alle 18 nella Piccola libreria delle Marche. A febbraio sarà presentato a Macerata.