Scrivere sceneggiature: "Lo insegna la mia app"

Dall’università di Camerino a Cupertino. Un’app per imparare a scrivere sceneggiature e un biglietto per la California. È la storia dello studente Alessio Rubicini, laureato Unicam in Informatica e ora iscritto al primo anno della magistrale: è uno dei vincitori della Swift Student Challenge 2025, competizione internazionale organizzata ogni anno da Apple e rivolta a studenti di tutto il mondo. L’anno scorso non era stato selezionato, ma quest’anno ha deciso di riprovarci e ce l’ha fatta. Rubicini, 22enne di Porto San Giorgio, ha trasformato la sua passione per lo sviluppo software in opportunità.

"Fin da piccolo ho sempre amato smanettare con il computer – racconta –. Ho studiato Informatica e telecomunicazioni all’Istituto tecnico tecnologico Montani di Fermo, e poi Informatica per la comunicazione digitale all’università di Camerino, dove ora sto continuando il mio percorso con la laurea magistrale in Computer Science".

Il progetto con cui ha conquistato Apple è un’applicazione educativa per iPad dedicata al mondo della scrittura cinematografica. "Si tratta di mini lezioni pensate per introdurre le basi della sceneggiatura, con la possibilità di mettere in pratica i concetti attraverso un playground interattivo. È un modo semplice e coinvolgente per avvicinarsi a questo ambito creativo", spiega.

Il giovane è stato anche invitato a partecipare alla Wwdc (Worldwide Developers Conference) di Apple, che si terrà a giugno a Cupertino (partirà il 6 e rientrerà in Italia il 12) dove potrà incontrare ingegneri e dirigenti Apple e confrontarsi con altri sviluppatori.

In cosa consiste il progetto? "È un’app educativa per iPad pensata per insegnare le basi della scrittura di sceneggiature. Attraverso mini lezioni interattive, l’utente può apprendere i fondamenti della scrittura cinematografica e metterli in pratica scrivendo la propria sceneggiatura, visualizzandola nel formato standard di Hollywood. Ho creato questa app con la convinzione che la creatività debba essere accessibile a tutti e che la tecnologia possa rimuovere certe barriere".

Quali riconoscimenti ha ricevuto? "Per la mia vittoria ho ricevuto un certificato ufficiale da Apple, un anno gratuito come membro dell’Apple Developer Program, un voucher per sostenere un esame con certificazione nello sviluppo di app con Swift, e un paio di AirPods Max".

Perché ha scelto di proseguire gli studi a Camerino? Nel futuro pensa di restare o andare all’estero? "Ho scelto Camerino perché è un posto che amo. Ho sempre creduto che Unicam, prima di essere un’università, sia una comunità, una famiglia. È un ambiente piccolo ma stimolante, in cui sono felice di lavorare. Il sogno di andare all’estero c’è sempre stato e probabilmente lo realizzerò, ma voglio anche contribuire al mio Paese. Credo che restituire qualcosa all’Italia sia importante".

Progetti in cantiere? "Tanti, forse troppi. Noi sviluppatori viviamo di idee. Uno a cui sto lavorando è un’app che aiuti a trovare parcheggio nelle nostre zone, un problema molto concreto che io e molte persone intorno a me viviamo ogni giorno. È solo un’idea ambiziosa, ma ci sto lavorando".

Il suo sogno? "È sempre stato andare proprio in California, da Apple, e lì costruire qualcosa di grande che possa migliorare il mondo. È da sempre una terra di sogni ambiziosi e di voglia di creare, innovare e cambiare le cose in meglio. Ma non ho mai escluso altre strade. Sarò felice ovunque ci siano giornate soleggiate e persone con cui costruire il futuro usando la tecnologia nel modo giusto".