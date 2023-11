Scrutatori nei seggi. Domande da presentare entro fine mese

Dovranno presentare domanda entro e non oltre la fine del mese tutti quei cittadini che vogliono essere inseriti nell’albo degli scrutatori dei seggi elettorali. Lo ha reso noto il Comune di Potenza Picena, tramite un avviso pubblico diffuso anche sulla propria pagina istituzionale Facebook. "Gli elettori e le elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale – scrive l’ente pubblico sui social network - , dovranno presentare istanza direttamente all’ufficio Elettorale entro il 30 novembre. Questo, utilizzando il modulo prestampato (presente nel sito istituzionale del Comune di Potenza Picena), oppure online inviando la documentazione ai seguenti indirizzi: tramite via email (protocollo@comune.potenza-picena.mc.it), oppure in alternativa a mezzo pec (comune.potenzapicena@emarche.it)".