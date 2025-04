Scuderia Marche: notte all’opera e raduno nazionale delle Mercedes

Raduno nazionale Mercedes con notte d’opera nel teatro Dell’Aquila di Fermo: è "Red carpet for Mercedes SL", organizzato in questo fine settimana dalla Scuderia Marche Club Motori Storici, che ha la sua sede a Piediripa. L’evento vede alcune delle vetture più iconiche della storia attraversare le strade della regione, con 32 equipaggi da Milano, Venezia, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Arezzo, Perugia, Torre del Greco e 10 vetture dalla capitale. Madrina dell’appuntamento Francesca Grimaldi, speaker del TG Motori di RaiUno che viaggerà su una nuovissima SL messa a disposizione da Mercedes Italia. "La notte di gala vedrà la messa in scena della Madama Butterfly (oggi alle 21.15 al teatro Dell’Aquila) – spiega il presidente della Scuderia Marche, Fausto Tronelli (foto) –; le vetture sfileranno dal Duomo davanti al teatro, poi parcheggiate in piazza". Oggi il raduno attraverserà Ripatransone, con visita al museo archeologico e Torre di Palme per poi approdare la sera a Fermo. Domani si partirà alla volta di Ancona e della riviera del Conero, dove le vetture sosteranno nella piazza di Portonovo. "L’impegno della Scuderia Marche è valorizzare la regione attraverso motorismo di qualità", conclude il presidente Tronelli.