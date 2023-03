Sculture, installazioni e foto in versione multisensoriale

Una mostra d’arte multisensoriale e in 3d nella palazzina sud del Lido Cluana, dalle 24 al 26 marzo. Si chiama ‘Autres regards’ la galleria virtuale di ‘Popsophia’, che è stata illustrata nel corso di una conferenza tenutasi ieri a palazzo Sforza: il visitatore potrà catapultarsi nell’esperienza ’immersiva’ delle visioni di sette sale espositive, tra sculture, installazioni, fotografie e video con contenuti interattivi. Ad illustrarne le caratteristiche, è stato il suo organizzatore, Hermas Ercoli: "È una sfida – ha detto - che ci è consentita dalla tecnologia, dove l’arte, la cultura e la filosofia parlano il linguaggio della tecnologia, perché l’arte è sempre stata progresso tecnologico. Pensiamo ai Bronzi di Riace: in quel tempo rappresentavano il massimo della tecnologia conosciuta". Con ottanta prenotazioni, al momento la mostra che sarà aperta dalle 21 alle 23 di venerdì, sabato e domenica della prossima settimana, risulta sold out. Considerando che per ogni visione occorrono circa quindici minuti di tempo, il timore è che qualcuno rimanga a bocca asciutta ed è per questo che si sta già pensando ad una quarta giornata, da tenersi prossimamente, così da poter dare a tutti gli iscritti la possibilità di farne esperienza. Ma come funziona la fruizione? Una volta entrati, un operatore che resterà sempre al fianco dell’utente nei momenti della visione consegnerà il sensore ai partecipanti; si tratta di una sorta di occhiale multisensoriale che permetterà l’osservazione delle sette sale espositive attraverso degli appositi comandi. "La mostra – commenta il primo cittadino - ben si concilia con lo spirito della nostra città, dinamica, vivace anticipatrice dei tempi". Stesso concetto espresso dall’assessore al Turismo Manola Gironacci: "Con questa galleria - ha dichiarato - la città si lancia ancor più nel futuro, pronta ad accogliere la transizione tra materia e metaverso". Da parte del presidente dell’Azienda Teatri. Maria Luce Centioni, e dello stesso Ercoli un toccante ricordo dell’attore Luigi Ciucci, di cui ieri si sono svolti i funerali. Alla presentazione hanno partecipato anche il vicesindaco Claudio Morresi, Lucrezia Ercoli di Popsophia, la direttrice dei Teatri Paola Recchi e l’intero cda (Baioni, Nortesani, Biritognolo e Lazzarini).

Francesco Rossetti