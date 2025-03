Scuola, 171 dipendenti sono ai saluti. Ma ora la pensione arriva più tardi

Dal primo settembre 2025, in provincia di Macerata andranno in pensione 171 dipendenti della scuola, 24 in più rispetto all’anno scorso, un numero sostanzialmente in linea con quelli degli ultimi tre anni, al di sotto di quelli più elevati negli anni precedenti, lievitati grazie alla cosiddetta Quota 100, poi cancellata. A ritardare l’uscita, poi, ci sono anche gli effetti della legge Fornero e, infatti, coloro che andranno a riposo lo faranno perché raggiunti i 67 anni d’età. A lasciare il servizio saranno 114 docenti (9 della scuola dell’infanzia, 36 della primaria, 13 delle medie e 56 delle superiori) e 57 figure del personale Ata (12 assistenti amministrativi, 3 assistenti tecnici e 41 collaboratori scolastici e un cuoco). Tra i docenti delle medie lasciano soprattutto quelli di lingua e letteratura straniera (tre di inglese, due di francese e uno di tedesco), mentre alle superiori se ne vanno gli insegnanti di scienze motorie (8), filosofia e scienze umane (quattro), filosofia e storia (quattro), storia dell’arte (quattro), matematica e fisica (tre), inglese (tre), scienze naturali, chimica e biologia (tre), per citare i gruppi più numerosi. L’Ufficio scolastico regionale specifica che questi numeri sono riferiti alle domande che sono state presentate, ora al vaglio dell’Inps che deve verificare la sussistenza delle condizioni per lasciare il lavoro. Ci potrebbe, dunque, essere qualche cambiamento, ma sicuramente non rilevante. In ogni caso, l’uscita ritardata rispetto ai tempi che furono, sta producendo un progressivo invecchiamento del personale scolastico: nell’ultimo decennio gli over 60 sono più che raddoppiati (dal 10 ad oltre il 22%), così come sono fortemente aumentati quelli che ricadono nella fascia d’età tra i 55 e i 59 anni (oltre il 20%) mentre quelli sotto ai 50 anni si attestano attorno al 15%. Un tendenza destinata ad accentuarsi. Non sono ancora state varate le disposizioni specifiche, ma la legge di bilancio dello Stato approvata lo scorso 30 dicembre, prevede che, su richiesta dell’interessato, la scuola può mantenere in servizio il personale scolastico che ha raggiunto l’età pensionabile fino a 70 anni. Una possibilità prevista nell’ambito del 10% dell’organico e che dovrebbe riguardare la figura del tutor per i neo assunti. Un quadro più chiaro si conoscerà con i provvedimenti attuativi, ma il fatto stesso che sia stata introdotta questa opzione la dice lunga, visto che associata al calo degli allievi, riduce le possibilità di accesso ai giovani. In realtà, secondo i sindacati i vuoti da coprire nella scuola sono tanti, ma il ministero li copre soprattutto ricorrendo ai supplenti, e solo in modo molto più ridotto con le assunzioni in ruolo.