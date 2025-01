Scuola a Colbuccaro: "Progetto desolante"

"Rivedete il progetto e fatelo in fretta" è il monito dei gruppi di minoranza Corridonia Insieme e Pensare Corridonia, guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, che con un accesso agli atti hanno acceso i riflettori sul progetto della scuola di Colbuccaro. Nell’ambito della ricostruzione scolastica stilata dall’amministrazione Giampaoli, sarà questa la prima opera che vedrà la luce. "Nel 2021, l’amministrazione Cartechini approvava un progetto di fattibilità di oltre 1.430 metri calpestabili, con un costo iniziale di circa un milione e 200mila euro poi portato a un milione e 700mila" illustra la minoranza, che poi ha confrontato i numeri del precedente edificio con quelli del progetto odierno. "Sono 990 metri quadrati contro gli oltre 1.430 del 2021 e costo raddoppiato. La palestra passa da 320 metri quadrati a 68, eliminando ogni possibile apertura alle associazioni sportive e costringendo i ragazzi a svolgere attività in uno spazio inadeguato. La mensa si riduce da 110 metri quadrati a poco più di 60, i bimbi mangeranno a turni? I bagni praticamente ciechi e le aule scendono da 50 metri quadrati a 40, considerando che oggi la scuola provvisoria ha aule di oltre 45 metri quadrati. Questa amministrazione è passata da promesse di scuole moderne e funzionali a una realtà desolante. Con queste scelte scellerate, stanno facendo di tutto per far chiudere quella scuola".