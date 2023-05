Scuola a Sforzacosta, via libera al progetto

Un altro passo avanti verso la realizzazione della nuova scuola di Sforzacosta. La giunta, infatti, ha approvato il progetto esecutivo realizzato dall’architetto Alberto Bottero della Brd bureau per la parte architettonica, dall’ingegner Andrea Montagna per la parte strutturale e per la parte impiantistica dalla Serpilli srl. La progettazione è tutta carico della Andrea Bocelli Foundation che si occuperà anche della realizzazione del nuovo hub educativo nella frazione. Il progetto si svilupperà su più dimensioni attraverso la costruzione di un nuovo edificio, ma anche con la riqualificazione di quello attualmente esistente in via Natali. La nuova scuola dell’infanzia, infatti, avrà spazi dedicati e una sezione per il nido, mentre nella scuola primaria già esistente le aule verranno ripensate e al suo interno saranno creati anche dei laboratori di musica, arte e tecnologia – propri dei progetti educativi Abf – aperti sia alla didattica sia all’utenza esterna. Poi ci sono il giardino e gli spazi all’aperto che, oltre ad ospitare le attività scolastiche, faranno da collante con la frazione in cui è inserito l’edificio. Quello di Macerata è il quinto progetto di ricostruzione che la Fondazione Bocelli ha avviato nel Maceratese, dopo Sarnano, Muccia, Camerino e San Ginesio. Come per gli altri progetti Abf è supportata nella realizzazione dalla generosità di aziende e organizzazioni. Main partner, ad oggi dell’iniziativa, sono Kpmg e Fondazione Kpmg, Fondazione Mediolanum, Fiam Italia di Pesaro.