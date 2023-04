Scuola alle Vergini, affidata la progettazione Incarico da 121mila euro

Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dallo studio Operating srl di Nocera Inferiore (in qualità di mandatario) e dall’architetto Marco Franciolini di Casciano in Val di Pesa (in qualità di mandante) a occuparsi della progettazione definitiva ed esecutiva della nuova scuola "Enrico Medi" alle Vergini. Lo scorso anno, infatti, il Comune si è visto assegnare un finanziamento di 2 milioni 625mila euro da parte del Ministero dell’Istruzione. Il progetto è finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica; componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici.

L’attuale scuola "Medi", che si trova lungo la strada, a pochi metri dalla chiesa, quindi, sarà demolita e delocalizzata nella parte "nuova" del quartiere, a ridosso di un’area verde e vicino al nuovo asilo nido che verrà costruito grazie a un ulteriore finanziamento, per tre milioni di euro, che l’amministrazione comunale ha ottenuto partecipando a un bando del Ministero dell’Istruzione. Il gruppo di progettazione per la scuola "Medi" sarà composto dall’ingegner Francesco Pauciulo per la progettazione architettonica, dall’ingegner Enrico Gargione per la progettazione strutturale e dall’ingegner Giuseppe Faiella della Operating srl. Previsto un compenso di 121mila euro (oltre contributo previdenziale 4% ed Iva 22%). Responsabile unico del procedimento, invece, sarà l’ingegner Tristano Luchetti, dirigente dell’ufficio Tecnico del Comune.