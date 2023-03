"Scuola, aule a 31 gradi È l’ennesimo pasticcio"

"L’auspicio della giunta Tartabini-Casciotti di fare della nuova scuola elementare di Porto Potenza il fiore all’occhiello di 5 anni di attività amministrativa è miseramente naufragato in una tanto incredibile quanto imbarazzante serie di problemi e criticità". Così il Partito democratico di Potenza Picena, che ieri mattina ha esposto uno striscione con scritto "Tartabini - Casciotti: rispettate i cittadini!". "Un’opera, realizzata principalmente grazie ai fondi messi a disposizione dai governi di centrosinistra, ad oggi costata ben oltre 7 milioni di euro – ma il conto è provvisorio – che doveva essere una testimonianza di innovazione e che appena ultimata già richiede di tappare le numerose falle della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, figlie dell’assenza di controllo e supervisione da parte dell’amministrazione comunale. Non bastavano le prestazioni energetiche discutibili, con bollette elettriche superiori a 10mila euro mensili, mentre l’impianto fotovoltaico restava inattivo perché privo di allaccio alla rete, o i problemi di una cucina inadeguata e solo da qualche giorno in condizione di confezionare pasti. Non erano sufficienti le continue bizze del software che dovrebbe gestire le temperature nelle varie aule, o la non ancora risolta mancanza di tende: ora ad aggravare pesantemente le condizioni di vivibilità degli ambienti è intervenuto un blocco del sistema di ventilazione meccanica controllata che da due settimane impedisce il ricambio di aria in un edificio che ha molte finestre non apribili. Risultato? Aria viziata e temperature che a inizio marzo hanno raggiunto i 31 gradi in alcune aule, mentre in altre si raggiungono a stento i 18! Certamente condizioni indegne di un edificio di nuova costruzione che creano continui disagi e malesseri ad alunni e insegnanti. Ma la nuova ciliegina sulla torta, appurata a seguito di regolare accesso agli atti da parte del Partito democratico, è l’assenza sconcertante di autorizzazioni all’allaccio eo allo scarico in fognatura nonché dei certificati di conformità dell’impianto idrico-sanitario e degli scarichi (che non vengono citati nemmeno come collaudati). Se si pensa ai continui problemi di intasamento dei bagni riscontrati da settembre e alle variazioni di quota delle fondazioni con modifiche del sistema fognario apportate con la seconda variante risulta difficile non collegare questi eventi". Il Pd parla di "un bilancio catastrofico frutto di una disastrosa miscela di incapacità, inadeguatezza ma anche superbia di una giunta che fa calare dall’alto le sue scelte, anche quelle che vanno ben oltre il proprio orizzonte di legislatura, senza coinvolgere, anzi ignorando la cittadinanza o come in questo caso gli organismi scolastici che rappresentano utenti e operatori".