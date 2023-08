"Scuola Betti, al lavoro per finirla nel 2024"

di Lucia Gentili

"L’opera, sicuramente tra le più attese da parte dei cittadini, non sarà utilizzabile per l’inizio dell’anno scolastico, ma tutti stanno lavorando per riuscire ad inaugurarla nel corso del 2024". È l’annuncio dell’amministrazione comunale di Camerino in seguito al sopralluogo di ieri mattina al cantiere della scuola "Ugo Betti", in via Madonna della Carceri. Presenti il sindaco Roberto Lucarelli, il rup responsabile unico del procedimento ingegnere Susanna Gara, il direttore dei lavori dell’impresa esecutrice, il personale dell’ufficio tecnico comunale e l’ingegner Luca Fraticelli dell’ufficio tecnico provinciale. "I lavori stanno procedendo con un buon ritmo – aggiunge –. Si è inoltre ragionato sulla necessità di realizzare, per quanto possibile, una sistemazione esterna migliore rispetto a quanto progettato: il tutto in accordo con la Provincia". Quindi sono in arrivo modifiche per rendere più fruibile l’area. "Ho voluto verificare di persona l’andamento del cantiere della scuola Ugo Betti – afferma il sindaco – e sono rimasto piacevolmente sorpreso perché le opere interne sono ad uno stato avanzato e a breve inizieranno anche gli interventi di finitura esterna del fabbricato. Questo è un cantiere fondamentale per la popolazione studentesca, sbloccato nei primi giorni dell’insediamento della nostra amministrazione comunale dopo un lungo di periodo di stop. Il sopralluogo di oggi (ieri, ndr), insieme al responsabile del procedimento e alla Provincia, è stato anche l’occasione per definire insieme le variazioni da apportare alla sistemazione esterna del lotto. Modifiche che ho richiesto per rendere maggiormente fruibile l’area in termini di viabilità e parcheggi così da migliorare anche l’accessibilità al polo provinciale, per quanto possibile in funzione degli spazi disponibili, sia a beneficio delle scuole sia a beneficio della città. Ho chiesto inoltre al responsabile del procedimento di definire una data effettiva di consegna del cantiere, che potrà essere stabilita soltanto in seguito all’approvazione di questa variante".