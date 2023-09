"Scuola Betti, i lavori procedono a buon ritmo"

Sopralluogo dell’amministrazione comunale al cantiere della nuova scuola Ugo Betti, in via Madonna delle Carceri, ieri a Camerino. "L’opera sta procedendo a buon ritmo – afferma il sindaco Roberto Lucarelli –. Ho voluto accompagnare personalmente il dirigente scolastico Francesco Rosati nel cantiere proprio in occasione del primo giorno di scuola. Per lui e per noi questo nuovo anno scolastico segna un passo importante anche verso la nuova riorganizzazione edilizia scolastica della città".

L’obiettivo dell’amministrazione, come detto ad agosto, è lavorare per riuscire ad inaugurare la struttura nel corso del prossimo anno, il 2024. Sempre ieri, il primo cittadino con il vicesindaco Antonella Nalli e l’assessore all’istruzione Silvia Piscini, accompagnati da Rosati, preside dell’istituto comprensivo Ugo Betti e Itcg Antinori, hanno visitato la scuola secondaria di primo grado Boccati augurando agli alunni un buon inizio anno. Poi hanno portato un saluto anche ai ragazzi dell’Itcg Antinori. "Purtroppo non abbiamo potuto visitare in una mattina, per questioni di tempo, tutti gli istituti cittadini e gli alunni, cosa che però faremo nei prossimi giorni", ha annunciato il sindaco.