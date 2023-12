Scuola, caos sugli accorpamenti: "La Regione ha fatto un disastro"

Sulla programmazione della rete scolastica, Cgil, Cisl e Uil delle Marche denunciano "il disastro compiuto dalla Regione dopo molta confusione e ritardi, in un accavallarsi di ipotesi e proposte che hanno generato disorientamento e non hanno contribuito a definire una programmazione di respiro. Al tavolo del 21 dicembre è stata resa nota la bozza di delibera che prevede 11 accorpamenti di istituzioni scolastiche, otto in meno rispetto alle 19 stabilite dal governo e condivise dalla stessa Regione che, però, dalla prima riunione del 5 luglio scorso, non è stata in grado di raggiungere l’obiettivo prefissato. Come andiamo dicendo da mesi, questo dimensionamento concepito solo come taglio, e non come occasione di riorganizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa, è sbagliato e non migliora il sistema. Tra l’altro l’incertezza, a meno di un mese dalle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, può influire sulla delicata fase della scelta da parte di famiglie e studenti". Neanche gli amministratori locali hanno brillato per lucidità e responsabilità. "Le ipotesi messe in campo seguono criteri numerici, peraltro non sempre coerenti, non rispondono a un progetto di ottimizzazione e sviluppo del sistema, a partire dalla salvaguardia e dalla valorizzazione delle aree interne e dalla qualificazione dell’istruzione tecnico professionale, come avevamo suggerito". La formazione di istituti omnicomprensivi, poi, "è un errore di prospettiva". Secondo i sindacati, non aver raggiunto gli obiettivi fissati dal Governo e recepiti dalla Regione comporta il rischio di un probabile commissariamento, mettendo in luce il fallimento della politica del territorio. "Si è scelto di non decidere, il disastro è vicino", rimarcano il segretario provinciale della Cgil Daniele Principi e il responsabile della Flc Ivan Di Pierro. "Nonostante gli allarmi che abbiamo lanciato nei mesi scorsi, siamo arrivati vicini alla data di scadenza senza idee organiche. Dopo l’ultima infruttuosa riunione, arrivano indiscrezioni su una nuova (l’ennesima) ipotesi di lavoro che prevederebbe in provincia di Macerata il taglio di 9 autonomie scolastiche, alcune delle quali mai valutate né con noi né con gli amministratori dei Comuni interessati, accorpamenti operati senza nessun criterio oggettivo e andando anche al di là delle norme relative agli istituti omnicomprensivi (assorbimento del liceo artistico di Macerata nel Convitto Leopardi)".