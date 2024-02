Scuola ’Cardarelli’: alunni in visita ai carabinieri

Gli alunni della scuola dell’infanzia ’Cardarelli’ dell’Istituto comprensivo Mestica ha fatto visita alla caserma ’Infelisi’ di via XX Settembre, sede del Comando provinciale carabinieri di Macerata. L’incontro è stato ideato dalla Scuola, tenuto conto della fascia d’età dei bambini dai 3 ai 4 anni, nell’ambito di un consolidato progetto didattico attuato con varie attività esterne. In caserma 36 alunni delle sezioni A e B, accompagnati da 8 insegnanti e 2 assistenti, sono stati ricevuti dai comandanti della Compagnia, del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Sezione Radiomobile, della Stazione nonché da un militare motociclista. Nel cortile della caserma è stata predisposta una mostra dei principali mezzi in uso in tutta Italia ai carabinieri dei Nuclei Radiomobile per il servizio di pronto Intervento ed una piccola esposizione dei vari materiali tecnici e speciali in dotazione. I piccoli visitatori hanno potuto vedere gli apparati informatici adoperati per il controllo del territorio, l’etilometro, il precursore “alcoltest”, le palette segnaletiche e altro materiale.