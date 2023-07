Scuola "Carteca", così l’arte dell’intreccio viene tramandata ai giovani

L’illuminazione di alcuni artigiani, insieme a giovani desiderosi di imparare e tramandare. È "Carteca", Scuola d’intreccio a Mogliano. "L’idea di un corso di formazione professionale sull’arte dell’intreccio nasce da un’idea di Gianluca Maurizi (referente del brand Bottega Intreccio) e di abili artigiani del distretto di Mogliano, Alfredo Astolfi, Tonino Nardi, Augusto Corradini, Maurizio Maurizi – racconta Silvia Ballini, vicepresidente dell’associazione Carteca –. Grazie a quel primo corso, che ha avuto un grande successo, diversi giovani hanno trovato occupazione". Anche lei aveva frequentato il primo corso (nel 2014), quasi per gioco. Ma si è appassionata ed è diventato un lavoro; oggi ha una sua bottega. "Entusiasti di quella prima edizione – prosegue Silvia –, il team di artigiani si è coeso sempre più ed è nata Carteca Scuola Intreccio; i corsi si sono susseguiti negli anni e molti ragazzi sono stati assunti dalle aziende del distretto. I corsi di Carteca hanno un valore sociale importante: coinvolgono e danno lavoro a giovani in situazioni svantaggiate, come accaduto nella recente edizione, che ha visto coinvolti sei rifugiati politici del progetto Sprar di Fermo. La tradizione vive, grazie all’impegno e alla passione degli artigiani, che si mettono al servizio per insegnare quest’arte antica. L’unicità risiede anche nel fatto che si instaura un rapporto speciale, maestro-allievo. I giovani imparano dagli anziani con un rapporto uno a uno. Carteca è una scuola che diventa anche opportunità per le imprese: ora i giovani incontrati con scuola intreccio sono la spina dorsale delle botteghe moglianesi". Le foto dei corsi sono state immortalate da Giulio Contigiani. Proprio oggi, alle 17, alla chiesa di Santa Croce ci sarà una festa con tutti coloro che hanno partecipato ai corsi, gli artigiani e le aziende. Info su Fb e Instagram, [email protected], 3341239592.

Lucia Gentili