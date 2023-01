"Scuola chiusa con due topi trovati morti"

di Giorgio Giannaccini

Operai del Comune al lavoro, ieri mattina, nella scuola materna Rodari di via Ancona, a Porto Recanati, che resterà chiusa per tutta la settimana dopo che sono stati trovati dei topi morti all’interno dei muri del controsoffitto, oltreché dei residui di escrementi e urine. Infatti tale misura è stata disposta dal sindaco Andrea Michelini, tramite un’ordinanza. Intanto nel plesso scolastico sono stati smantellati i pannelli di copertura, che ora verranno disinfestati e igienizzati. Se l’intervento di derattizzazione non sarà concluso a fine settimana, le lezioni riprenderanno comunque lunedì, ma in altra sede. A tracciare il punto è il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Medi, Corrado Giulio Del Buono. "Purtroppo, appena sono riprese le lezioni dopo le festività natalizie, si è manifestato nuovamente il problema che era sorto nella seconda metà di dicembre nella scuola materna di via Ancona, cioè il rinvenimento di escrementi e orine di roditori dentro al controsoffitto, ma stavolta in un’altra ala del plesso – afferma Del Buono –. Già in quelle settimane, erano stati trovati i resti organici lasciati dai topi nel controsoffitto, ma in una porzione del plesso scolastico, che era poi stato oggetto di un precedente intervento di derattizzazione. Tuttavia, vista la situazione attuale, non avrebbe avuto senso trasferire le classi interessate in un’altra porzione della scuola, quindi si è deciso con il sindaco Michelini di chiudere tutto il plesso per eseguire un muovo intervento di derattizzazione". Il preside Del Buono spiega poi in che modo il passaggio dei ratti era stato avvertito a dicembre. "Tutto è iniziato quando avevamo notato che una porzione del controssoffitto era bagnata, all’inizio si pensava a delle infiltrazioni d’acqua – riprende –. Ma poi abbiamo avvertito anche degli odori sgradevoli, realizzando così che erano orine di topo. Durante la sosta natalizia, sono stati effettuati continui interventi di derattizzazione, posizionando delle trappole con esche mortali nei muri. Da quanto mi ha riferito l’amministrazione comunale, la ditta incaricata ha trovato due topi morti. Però, fa ben sperare il fatto che tante altre trappole sono rimaste con l’esca non mangiata, dunque è probabile che il passaggio dei topi se siano ormai andati via". Allo stesso tempo, Del Buono sottolinea che "i ratti non sono mai stati notati nei corridoi e nelle aule, così come orine ed escrementi non sono stati trovati sui pavimenti. Adesso, speriamo che i lavori siano conclusi sabato. Qualora il problema non sia risolto a inizio della prossima settimana, le lezioni riprenderanno comunque lunedì, però le classi verranno spostate o nel plesso della scuola elementare in via Alighieri, oppure nell’ex scuola Diaz di corso Matteotti".