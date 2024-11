"Scuola demolita a metà". È bufera in Consiglio

La demolizione della scuola Gigli, avvenuta nel 2019 alla vigilia delle elezioni amministrative, presenta dei risvolti, a distanza di cinque anni. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, l’assessore Sabrina Bertini ha ricordato che "i recanatesi devono pagare un mutuo, contratto nel 2018, di 600 mila euro per la demolizione della scuola B. Gigli. A me risulta, però, che la demolizione non sia stata effettuata per intero tanto che in questi giorni dai lavori in corso abbiamo visto che sono emersi quintali e quintali di ferro e di calcestruzzo relativi alle fondazioni. Io mi chiedo, quindi: erano soldi spesi bene quei 600 mila euro? Non lo so. Bisognerebbe approfondire". A seguito di questa dichiarazione, il consigliere di opposizione Andrea Marinelli del Pd va all’attacco chiedendo chiarimenti. In particolare, Marinelli ha sollevato due punti cruciali sulla base di quanto affermato dall’assessore: "Quali procedure siano state messe in atto per determinare l’impatto economico ed erariale di questa presunta inadempienza?". In altre parole, quanto potrebbe costare al Comune dover correggere un errore di demolizione, con il rischio di dover affrontare ulteriori spese per rimuovere i residui delle fondazioni non demolite? Marinelli chiede altresì se siano state avviate procedure per accertare eventuali responsabilità legate a questo disguido. A questo punto potrebbero esserci altre figure coinvolte o colpevoli, inclusi eventuali tecnici comunali colpevoli di non aver vigilato adeguatamente sul corretto svolgimento dell’opera? Ora, alla luce delle richieste di chiarimenti sollevate da Marinelli e delle affermazioni fatte in consiglio dall’assessore Bertini, si dovrànno fare degli accertamenti per capire con chiarezza se la demolizione della scuola ha riguardato solo la parte sopraelevata dell’edificio, mentre le fondazioni sono state lasciate intatte. Nonostante ciò, se così fosse non è chiaro se questa scelta fosse stata formalmente approvata o se si tratta, invece, di una decisione successiva. In altre parole la parte sotterranea della scuola avrebbe dovuto essere demolita fin dall’inizio o la demolizione completa delle fondazioni era stata rinviata per evitare problemi al progetto di ricostruzione futuro? Inoltre, il cronoprogramma dei lavori sembra essere sfalsato con un’ulteriore lentezza nell’esecuzione dei lavori per cui sono previsti interventi urgenti per rispettare le scadenze. La situazione resta da chiarire, soprattutto per quanto riguarda le ragioni per cui le fondazioni non furono demolite nel 2019 e come queste modifiche possano influire sul progetto di ricostruzione e sui costi complessivi.

Asterio Tubaldi