Scuola di Civitanova: 15mila euro in più per l'ascensore di via Saragat

Con l’ascensore della scuola di via Saragat sale pure, e di parecchio, il costo dell’impianto. E’ stato progettato a supporto dell’edificio scolastico, a servizio della cooperativa sociale ‘Consapevolmente’, che in quella struttura gestisce locali in cui svolge l’attività di liceo socio pedagogico Stella Maris. Il costo dell’opera è passato, in un paio d’anni, da 35 a 50.000 euro. E’ quanto la cooperativa ha fatto presente al Comune dopo che si era dichiarata disponibile a realizzare a proprie spese l’ascensore a ridosso della scala d’ingresso sul lato nord, con la spesa a scomputo dei canoni di affitto dalla cooperativa pagati e per un ascensore che rimarrà di proprietà del Comune. L’opera è stata autorizzata nella convenzione sottoscritta a febbraio 2020 dove si precisava che la cooperativa avrebbe realizzato l’ascensore a sue spese e che eventuali costi superiori sarebbero stati a suo carico. Invece, i soldi in più li metterà il Comune. Nella delibera con cui la giunta va in soccorso della cooperativa, l’amministrazione comunale scrive che "preso atto che dal 2020 ad oggi, specie a seguito della guerra in Ucraina, tutti i beni in commercio hanno avuto aumenti di costi (...). In tale contesto inflazionistico, in generale sono incrementati anche i costi di tutte le attività edilizie, comprese quelle per la realizzazione di impianti ascensore, che hanno subito incrementi anche del 50%". In sostanza, il costo dell’opera oggi ammonta a 50.000 euro. La cooperativa vive delle rette degli studenti e non è in grado di sostenere questa spesa mentre la presenza dell’ascensore è necessaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per poter proseguire l’attività didattica. Ha quindi chiesto al Comune di farsi carico della differenza che ammonta a 14.272 euro.

l. c.