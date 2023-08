Scuola di Civitanova: spazi alle associazioni Omphalos e Progetto Gaia

Uno spazio nella scuola di via Regina Elena per iniziative di sostegno a famiglie che vivono il problema della disabilità e della malattia. L’associazione Omphalos, che lavora in aiuto a bambini e ragazzi autistici, e l’associazione Progetto Gaia, composta da genitori di bambini con malattie oncologiche, potranno disporre di locali della scuola primaria Castellara di via Regina Elena, quelli non utilizzati per l’attività didattica. Sono stati concessi dal Comune affinché le due realtà possano fornire un punto di riferimento per chi vive problematiche di disabilità, una sede per intraprendere percorsi educativi di inclusione di bambini con diagnosi di autismo e disabilità in generale, per ospitare periodicamente specialisti per il supporto psicologico ai bambini con problematiche oncologiche e alle loro famiglie, per attivare progetti in collaborazione con il Comune. Tra l’altro l’associazione Gaia si è resa anche disponibile a sostenere, entro 5.000 euro, le spese per sistemare i locali. Cinque anni la durata della convenzione.