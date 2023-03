Scuola di Filosofia, incontro con Grisei

Questa sera la Scuola Popolare di Filosofia incontra la prof Pamela Grisei (nella foto), per continuare gli approfondimenti sul legame tra linguaggio e verità. La conferenza che si terrà agli Antichi Forni, alle 21, ha come titolo: "La menzogna ci è amica, ma ci è più amica la verità". "Su questo tema si sono concentrate le idee, i pensieri, le speculazioni dei maggiori filosofi, dall’antichità ai nostri tempi, conferendo impronte distinte e contrastanti – spiegano gli organizzatori –. Si può credere che la menzogna fornisca maggiori capacità cognitive perché chi mente conosce la verità e la sua alterazione, e che potenzi una creatività utile a modificare o incidere su una realtà troppo limitata o limitante. D’altra parte, la verità, che non può essere ridotta a un enunciato statico e delineato, diventa un percorso di ricerca continua che si alimenta di conoscenza e libertà". L’incontro successivo, con la prof Greta Mancini si terrà il 6 aprile, sempre agli Antichi Forni.