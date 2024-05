Scuola di musica Beniamino Gigli. Assegnate le borse di studio

Assegnate, dopo una attenta selezione, le borse di studio della scuola di musica Beniamino Gigli, offerte dal Rotary Club Recanati Giacomo Leopardi. Per l’indirizzo classico sono stati premiati: Affricani Emanuele, Caporaletti Matilde, Filippucci Francesco, Ionascu Olimpiu David, Onofri Lucrezia, Zazzarini Samuele, Ciarlantini Luca, Formica Edoardo, Massaccesi Federica, Morlacco Laura, Paci Maria Vittoria, Serenelli Alessandro, Stortoni Anna. Mentre per l’indirizzo moderno i premiati sono stati: Perna Gabriele, Regnicoli David, Rocchetti Elena. I vincitori ritireranno il premio domenica alle 18 all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia, la sera del concerto del pianista Jacopo Fulimeni (nella foto), che ha frequentato per vari anni la scuola di musica recanatese nei corsi dell’Accademia Pianistica delle Marche condotta dal maestro Lorenzo Di Bella, partecipando anche alle masterclass tenute da grandi artisti internazionali. Il giovane pianista marchigiano è risultato primo assoluto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali e a 12 anni ha tenuto il suo primo recital presso la Sala dei Ritratti di Fermo.