Scuola di musica Scodanibbio in concerto

Si svolgeranno domenica, al teatro Lauro Rossi, i concerti di fine anno della Scuola civica di musica Stefano Scodanibbio. Alle 11 si esibiranno i bambini dai 3 ai 6 anni e presenteranno le loro attività svolte in gruppi orchestrali: sarà un concerto che coinvolgerà il pubblico, con sorprese ritmiche molto particolari. Alle 17 si esibiranno varie formazioni musicali con la partecipazione dei gruppi di musica da camera, dei solisti, dell’orchestra Vivaldi del Sistema e degli studenti che hanno partecipato alle Accademie di perfezionamento. Al concerto si esibiranno anche gli allievi delle Accademie che sono state avviate dalla scuola con i maestri Ramin Bahrami per pianoforte, Aldo Campagnari per violino e Marcella Ghigi per violoncello. "Siamo orgogliosi di sostenere le famiglie in questo percorso di avvicinamento dei più piccoli alla musica grazie alla sinergia tra istituzioni – ha commentato l’assessore Katiuscia Cassetta –. Investiamo molto sullo sviluppo della cultura musicale in città e ne sono un esempio le ampie collaborazioni del mondo della Scuola civica di musica Scodanibbio con il Macerata Opera Festival per il progetto "Sferisterio a Scuola" o con il progetto Nati Per Leggere. Ci auguriamo di poter vedere il teatro Lauro Rossi pieno con i due appuntamenti della Scuola Scodanibbio". È possibile prenotare e acquistare i biglietti alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini. Info 0733.230735.