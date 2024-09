"Scuola di sussidiarietà, integrazione tra pubblico e privato"

Offrire conoscenze e strumenti di progettazione, organizzazione e gestione dei principali servizi pubblici attingendo alle potenzialità della cultura sussidiaria: questo l’obiettivo del percorso formativo "Scuola di sussidiarietà – Laboratori di co-programmazione e co-progettazione". Per il secondo anno consecutivo il Comune di Macerata, in collaborazione con la scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del Lavoro e della Previdenza dell’Università di Macerata, su proposta della Fondazione di Sussidiarietà, dà il via a una serie di incontri rivolti ad amministratori, funzionari pubblici e operatori del terzo settore. Quattro gli appuntamenti, in programma il giovedì dalle 15 alle 18: il primo oggi al Dipartimento di Giurisprudenza, aula 1 (piaggia dell’Università 2) sul tema "Le opportunità dell’amministrazione condivisa: background normativo, esperienze in atto, domande aperte". Si proseguirà all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti: il 3 ottobre con "Esperienze di co-progettazione nel Comune di Macerata: gli interventi territoriali integrati"; il 17 ottobre "Co-progettazione, partenariati e collaborazioni con il terzo settore nei servizi sociali del Comune di Macerata", concludendo il 24 ottobre con "Gestire i tavoli. Il “processo“ dialogico dell’amministrazione condivisa".

"Sentiremo parlare molto di sussidiarietà nei prossimi anni– interviene Marco Caldarelli, assessore all’Associazionismo e partecipazione –, per questo abbiamo iniziato a tracciare il futuro della collaborazione tra amministrazione e cittadinanza. È una rivoluzione che ci permette di affrontare la condizione di difficoltà finanziario-economica che viviamo oggi, integrando il pubblico con l’apporto del privato". A prendere la parola anche Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali. "Solidarietà e sussidiarietà sono parole che oggi tornano prepotentemente – conclude D’Alessandro –, un mezzo che dobbiamo usare per essere vicini ai nostri cittadini in maniera efficace, essenziale anche nell’ottica di abbattere i costi". Per informazioni e iscrizioni: Simone Censi (0733.256382 o simone.censi@comune.macerata.it).

Martina Di Marco