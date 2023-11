Scuola di via Bellini in demolizione

Come da programma sono iniziati in questi giorni i lavori di demolizione della scuola dell’infanzia di via Bellini, affidati alla ditta Aldo Cavalieri di Sassoferrato attraverso una procedura negoziata con il criterio del massimo ribasso, che stabiliva un importo a base di gara pari ad 273.283,51 euro, con la società aggiudicatrice che ha presentato un’offerta con ribasso del 27,51%. Le ruspe sono al lavoro per completare l’abbattimento necessario alla successiva ricostruzione del plesso scolastico. Per i lavori di ricostruzione e adeguamento sismico della scuola con fondi Pnrr, invece, la ditta risultata vincitrice della procedura di gara aperta è stata la Torelli Dottori di Cupramontana con l’offerta economicamente più vantaggiosa tra quattro ditte partecipanti, che prevedeva un importo a base di gara pari a 4.590.215,77 euro e per il quale è stato applicato un ribasso del 6,130%. "Finalmente vediamo partire un’importante cantiere – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini – si tratta di un’opera fondamentale per restituire ai cittadini una struttura scolastica più sicura e funzionale".

m. p.