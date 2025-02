Scuola digitale, primo posto agli studenti del Mattei

L’Iis "E. Mattei" di Recanati trionfa agli Stati Generali della scuola digitale conquistando il primo posto nel progetto di ricerca "ImparIAmo a scuola con l’Intelligenza Artificiale" grazie al lavoro innovativo della classe 5^C dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni, articolazione telecomunicazioni.

Il progetto vincitore, "BubBleBee (BbBb) AI RemiX – Il chatbot che suona emozioni e parla slang", è stato sviluppato sotto la guida del professor Giorgio Cipolletta e l’idea alla base è quella di combinare l’intelligenza artificiale con il linguaggio giovanile e la musica, per dare vita a un chatbot in grado di riconoscere e interpretare le emozioni degli utenti, rispondendo in modo empatico attraverso lo slang della Generazione Z.

Per la realizzazione del progetto, gli studenti hanno utilizzato strumenti tecnologici avanzati come App Inventor, Arduino e ChatGPT. L’Iis "E. Mattei" di Recanati si è distinto tra le numerose scuole partecipanti al progetto, che ha coinvolto 50 istituti in tutta Italia, con 328 docenti e dirigenti scolastici e un totale di 112 consigli di classe. "Questo premio è il risultato di mesi di impegno e di un lavoro di squadra straordinario. Il nostro obiettivo era creare qualcosa di innovativo che potesse avvicinare i ragazzi all’intelligenza artificiale in modo creativo e significativo", ha dichiarato il professor G Cipolletta, referente del progetto.