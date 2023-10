Scuola d’infanzia di via Bellini: si avvicina l’apertura dei cantieri

Sono stati affidati gli importanti lavori relativi alla demolizione e alla ricostruzione della scuola dell’infanzia di via Bellini. Ad annunciarlo è stata l’assessore ai Lavori pubblici, Rosanna Procaccini, affermando che "la centrale unica di committenza Unione montana Potenza Esino e Musone, per conto del Comune, ha espletato le due procedure di gara atte all’affidamento dei lavori di abbattimento del plesso scolastico esistente e di ricostruzione della scuola dell’infanzia di via Bellini di Matelica". Per quanto riguarda i lavori di demolizione del fabbricato, sono stati affidati alla ditta Aldo Cavalieri di Sassoferrato: importo a base di gara pari ad 273.283,51 euro, hanno partecipato 9 ditte su 18 invitate, con quella aggiudicatrice che ha presentato un ribasso del 27,51%. Per i lavori di ricostruzione e adeguamento sismico della scuola con fondi Pnrr, la ditta vincitrice è stata la Torelli Dottori di Cupramontana: ha applicato il ribasso del 6,130% sull’importo di 4.590.215,77.

m. p.