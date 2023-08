Scuola d'Italiano a Recanati: Salgono le Presenze al Campus "L'Infinito"

Sta risuonando di nuovo di lingue diverse la città di Recanati che vede finalmente il suo centro storico rianimarsi con la presenza degli studenti della Scuola d’Italiano "Dante Alighieri" al campus "L’Infinito" dove, in collaborazione con la casa editrice Eli Edizioni, sono proposti corsi intensivi di lingua italiana a studenti stranieri. Certo, non sono ancora i numeri del passato, quando mensilmente erano circa 200 gli studenti, ma i commercianti del centro storico non si lamentano certo. L’altro giorno il gruppo ha fatto visita al Museo dell’Emigrazione che si trova a Villa Colloredo Mels.