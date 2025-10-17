Scuola e sport, i baby talenti. Consegnate le borse di studio nel ricordo di Paolo Mercuri

La danzatrice Viola Stefani e il nuotatore Tommaso Campanella hanno vinto la quarta edizione della borsa di studio "Paolo Mercuri", amico della Pallavolo Macerata nonché scoutman e allenatore della società scomparso in un incidente stradale quattro anni fa. L’iniziativa, promossa da Pallavolo Macerata e da Banca Macerata, premia con una borsa di studio di 500 euro un giovane e una giovane che si distinguono in campo sportivo e scolastico.

Studia all’ateneo della danza di Siena la tredicenne Viola Stefani, il padre Danilo ha giocato nella Maceratese e poi ha calcato anche campi professionistici. "A settembre – racconta la giovane – ho iniziato a frequentare l’ateneo della danza. La mattina vado a scuola dove frequento la terza media, mi alleno dalle 15 alle 20.30, poi studio. Mi mancano Macerata, la famiglia e le amiche".

Alla cerimonia erano presenti le scuole provenienti i premiati, le società Centro Nuoto Macerata e il centro danza El Duende. "Questo riconoscimento – dice il diciassettenne maceratese Tommaso Campanella, che frequenta il quarto scientifico – è un riconoscimento ai sacrifici e all’impegno quotidiano per portare avanti le due attività". A scuola come nello sport i risultati sono di valore. "Lo scorso anno ho avuto la media di 9,25". Il nuoto è un valore aggiunto. "È una disciplina – osserva – che trasmette forte il senso dell’impegno e del dovere che porto a scuola".

La banca ha aderito all’iniziativa da subito. "Noi – ha detto il dg Toni Guardiani – siamo una banca giovane, l’intento è incentivare lo sport tra i ragazzi attraverso un equilibrio tra parte agonistica e scolastica". Gianluca Tittarelli, presidente di Pallavolo Macerata, ha ricordato l’amico Mercuri. "Paolo – ha detto – era speciale e la sua memoria va ricordata nel migliore dei modi".

Alla cerimonia hanno partecipato gli assessori Riccardo Sacchi e Francesca D’Alessandro, un rappresentante del gruppo medico Fisiomed. Erano presenti anche Paolo e Dora, i genitori di Paolo, che si sono detti commossi a vedere tanta bella gioventù riunita nel nome del figlio.