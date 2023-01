Scuola e trasporti, la giunta pensa alle famiglie

di Diego Pierluigi

L’amministrazione comunale è già al lavoro in vista dell’anno scolastico 2023-2024, e in quest’ottica, sono stati approvati degli interventi a sostegno della genitorialità al fine di offrire una migliore gestione dei tempi di lavoro e con quelli liberi, attraverso la cura familiare. Ma anche un modo per dare un’opportunità in più ai giovani di socializzare. Tra le iniziative è prevista l’attivazione della mensa in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria degli istituti comprensivo "Lanzi" e "Manzoni" nei giorni in cui non è previsto il rientro scolastico. Il servizio potrà essere avviato se ci sono almeno sette studenti iscritti per plesso, previa autorizzazione del dirigente scolastico che lo potrà concedere a fronte di una richiesta da parte dei genitori che dichiarano di essere entrambi lavoratori, che sono fuori casa tutto il giorno e non hanno una rete familiare che possa prendersi cura dei figli in loro assenza. Il Comune di Corridonia ha inoltre definito i costi dei pasti per chi chiede di rimanere a mensa pur non avendo il rientro scolastico: ovvero 4 di euro a buono pasto più due per l’assistenza, mentre il tariffario classico sarà di 3 euro per la materna e 4 per la primaria. In più verrà attivato un trasporto scolastico che dalle scuole primarie "Martiri della Libertà" e "Lanzi" porterà al Centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" (Cag), sito in via Cavour, che potrà essere svolto anche all’uscita pomeridiana da scuola (per coloro che frequentano le classi con il tempo pieno o classi con uno o due rientri settimanali). Tale opportunità è estesa ai genitori dei piccoli delle scuole d’infanzia "Crocefisso" e "Bartolazzi". In questo caso il tariffario sarà di 180 euro per il viaggio di andata e ritorno, 140 per uno dei due, 120 per il servizio ridotto (nel caso non superi di un terzo quello del servizio completo) e 20 euro ogni trenta giorni a partire dagli ultimi tre mesi dell’anno scolastico. Il Cag sarà attivo dal primo ottobre al 31 maggio di ogni anno, dalle 14.30 alle 18.30 e tra le proposte figurano lezioni di aiuto e svolgimento dei compiti oltre a dei laboratori come musica e teatro. "I nuovi servizi sono stati studiati con il consigliere delegato Daniela Serafini, il sindaco Giuliana Giampaoli, la giunta e le richieste dei genitori – ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Nelia Calvigioni –. Si possono richiedere con la domanda di iscrizione al prossimo anno scolastico che è già possibile effettuare per tutti gli istituti scolastici del territorio".