"Scuola futura", due liceali del Leopardi sbarcano a Osaka

Maria Vittoria Landi e Simone Ram, studenti del liceo Leopardi di Macerata, sono volati all’Expo di Osaka, in Giappone. Accompagnati dal professor Alessandro Farinelli, gli alunni sono stati selezionati per partecipare all’iniziativa "Scuola futura campus Osaka". Landi è stata protagonista del team che ha realizzato il miglior prodotto tra quelli presentati nella sfida educativa al padiglione Italia. Rossella Menegazzo, responsabile del settore culturale, ha riservato una magnifica accoglienza. La delegazione italiana è potuta entrare in contatto con alcuni elementi della cultura giapponese, attraversando un percorso formativo all’insegna della curiosità. Un onore ha rappresentato salire a bordo della nave Marceglia, ormeggiata ad Osaka.