Scuola Gigli, ci siamo: presentato il progetto

di Antonio Tubaldi

Conto alla rovescia a Recanati per l’insediamento del cantiere in via Cesare Battisti della scuola Gigli. Il progetto complessivo, opera dell’architetto Michele Schiavoni, incaricato dalla ditta Coccia Vincenzo Srl, affidataria dell’appalto integrato per la ricostruzione dell’immobile, è stato presentato in questi giorni, nella sala consiliare del Comune, al dirigente dell’istituto Ermanno Bracalente, accompagnato da due insegnanti. Schiavoni e i suoi collaboratori, nella loro esposizione, hanno evidenziato i molteplici aspetti positivi del progetto. Intanto, dal punto di vista architettonico la struttura s’inserisce in modo armonico nel contesto del centro storico e, anzi, il tetto-piazza di circa 1000 metri quadrati con vista sul mare ne costituisce quasi un allargamento. Poi la facilità di accesso, visto che sono previsti tre ingressi, da via Battisti, ma soprattutto da via del Donatore. Gli interni presentano aule e locali accessori molto spaziosi con sistemi innovativi di illuminazione, ricambio dell’aria, riscaldamento e raffrescamento a basso consumo energetico. Infine, dal punto di vista strutturale l’edificio sarà classificato al massimo livello antisismico grazie all’utilizzo di isolatori sismici, tecnica costruttiva molto innovativa utilizzata di solito per edifici strategici di protezione civile. "Insomma – afferma il sindaco Antonio Bravi – una bella soddisfazione anche per la nostra area tecnica comunale che ha eseguito la progettazione fino al livello definitivo. Ancora qualche semplice passaggio burocratico e poi il cantiere potrà vedere finalmente il suo avvio". La storia di questa nuova scuola inizia una decina di anni fa quando si è passati dal project financing della Fondazione Ircer, fallito miseramente, al cofinanziamento da parte della Regione Marche sino al finanziamento del progetto con i fondi del terremoto. L’iter ha dovuto superare anche due gare andate deserte perché l’importo a base d’asta di 3.800.000 euro non era più adeguato ai nuovi prezzi delle materie prime. Per cui, dopo i necessari e più che consistenti ritocchi, si è arrivati a stabile i nuovi costi per la scuola che ammontano a 7.195.923 euro di cui 5.936.061 euro arriveranno dalla Regione dai fondi per la ricostruzione del terremoto del 2016 e 1.259.861 dal conto termico del Gse (Gestore dei servizi energetici). Nel conteggio finale del costo della nuova scuola non bisogna dimenticare, però, anche quanto ha già speso il Comune per la demolizione del vecchio edificio, e cioè 455.387 euro, avvenuta nella primavera del 2019, alla vigilia delle elezioni amministrative.