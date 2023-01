Scuola Gigli, costi raddoppiati per realizzarla

di Asterio Tubaldi

I costi della scuola elementare Gigli lievitano di anno in anno. Oggi, infatti, si parla che la gara d’appalto per la nuova scuola, da bandire entro pochi mesi, sarà fissata ad una base d’asta di 7 milioni di euro, una cifra monstre se si considera che nel 2018 si parlava di 3.800.000 euro chiavi in mano. Questa volta, però, il sindaco Antonio Bravi è fiducioso perché, dopo mille rinvii determinati di volta in volta dall’aggiornamento dei prezzi, alla luce degli aumenti delle materie prime, "i tempi per il nuovo bando – afferma il primo cittadino – si sono avvicinati e nel giro di qualche mese dovremo essere in condizioni di pubblicarlo e dare il via alla gara d’appalto. Siamo arrivati a circa 7 milioni di euro in quanto in questi mesi si è incrementato il fondo per l’intervento perché c’è anche il milione e mezzo concesso dal Gse (gestore dei servizi energetici, ndr), che ha ritenuto l’intervento finanziabile aggiungendo un ulteriore contributo ai decreti dell’istituto della ricostruzione". Il coinvolgimento del Gse nel progetto avrà pure fatto perdere sei mesi, confessa il sindaco Bravi, "ma ci ha fatto acquisire un’importante risorsa che ci fa stare più tranquilli nell’affidamento dei lavori. Il Gse ha dovuto valutare la compatibilità del progetto con il risparmio energetico, l’ha ritenuto finanziabile e poco prima di Natale ci ha dato il parere finale positivo". Motivi difficili da comprendere da parte del cittadino che sa solo che dopo ormai quattro anni dalla sua demolizione, della scuola non resta che un enorme cratere nel quale è cresciuto, nel frattempo, di tutto e di più. Se si percorre a ritroso la storia di questo edificio scolastico chiuso nel 2009 in seguito al terremoto dell’Aquila, si scopre che nel 2016 l’amministrazione di Francesco Fiordomo mise mano al progetto per sistemarla avvalendosi di un milione di euro finanziato dalla Regione e di gli altri 2.700.000 che giungevano da un accordo pubblico-privato con la fondazione Ircer: insomma si avviò un Project Financing. Ma questo giocattolo entro poco tempo si è rotto e dopo due anni i 3.800.000 euro necessari per la realizzazione della nuova scuola sono arrivati dall’ufficio ricostruzione post sisma in quanto la giunta Fiordomo era riuscita a far passare la scuola, già chiusa dal 2009, come irrecuperabile per via dell’altro terremoto, quello del 2016. Ma la storia non è finita qui, perché fra gare di appalto a vuoto e aggiornamento prezzi il costo, anno dopo anno, è lievitato. Così in quattro anni si è passato da 3 milioni e 800mila euro a 7, quasi il 100% in più, quando nello stesso arco di tempo stipendi e pensioni sono rimasti invariati.