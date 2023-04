Scuola Gigli, slitta l’esame delle offerte per l’appalto

Ancora una fumata nera per l’assegnazione dei lavori di ricostruzione della scuola "B. Gigli" di Recanati. Ieri mattina era previsto, dopo molti altri rinvii, l’avvio dei lavori della commissione e stabilire le offerte pervenute per aggiudicarsi l’appalto per il quale a disposizione ci sono ben 7 milioni e 600 mila euro. Il dirigente dell’Ufficio tecnico ha dovuto, ancora una volta, rinviare l’insediamento della commissione perché in Comune non è giunto il nulla osta da parte dell’Anac e quindi ci si è aggiornati al 3 maggio. Insomma, una vicenda esemplificativa delle tante lungaggini burocratiche nell’espletare un appalto pubblico per il quale i soldi ci sono, ma mancano le scartoffie. Come si ricorderà la scuola fu chiusa nel 2009 in seguito al terremoto dell’Aquila e l’immobile, risalente agli anni ’50, fu abbattuto nei primi mesi del 2019 con la promessa che da quelle ceneri sarebbe ben presto nata la nuova scuola. Intanto "si avvicinano – commenta il sindaco Bravi - gli affidamenti delle opere pubbliche finanziate con i contributi ottenuti dal Comune con il Pnrr". A settembre è previsto l’inizio dei lavori di miglioramento sismico e ampliamento, da 39 a 70 posti, dell’asilo nido comunale Nidotondo e per almeno un anno scolastico la struttura non sarà utilizzabile. L’Amministrazione, comunque, è già in movimento e nei giorni scorsi ha incontrato le famiglie e le educatrici prospettando la soluzione transitoria che appare più idonea, all’interno della scuola primaria Le Grazie.

Antonio Tubaldi