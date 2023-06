Scuola: giochi matematici Mazzetti è internazionale

Si è qualificato per rappresentare l’Italia alla finale dei prossimi giochi matematici Martino Mazzetti, studente della IIA della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Macerata. Grazie al terzo posto ottenuto alla finale nazionale svolta a metà maggio alla Bocconi di Milano, dopo aver superato le prime fasi a Camerino, Martino volerà in Polonia, dove ad agosto si terrà la finale internazionale dei giochi, che chiedono ai giovanissimi studenti di risolvere quesiti e problemi di natura matematica e logica. I campionati internazionali di giochi matematici, in cui Martino ha gareggiato nella categoria C1, per le prime e seconde medie, sono inseriti dal Miur nel programma di valorizzazione delle eccellenze. "Arrivare a Milano è stato già un grande risultato, là abbiamo trovato un clima di festa - racconta la mamma di Martino, Eleonora Passarelli -, ai ragazzi vengono regalate magliette per l’occasione e l’atmosfera, pur trattandosi di una competizione, è tranquilla, rilassata, gioiosa, con ragazzi e ragazze che arrivano, accompagnati dalle famiglie, da tutta Italia. Martino si è appassionato a queste materie sulle orme della sorella, di qualche anno più grande. Anche lei ha ottenuto ottimi risultati ai giochi". Alla finale nazionale che ha consentito a Martino di staccare il pass per la Polonia hanno partecipato, solo per la categoria di prima e seconda media, 1.300 concorrenti, ognuno dei quali ammesso dopo aver superato già due fasi tenute nelle proprie regioni. Nella finale milanese, Martino ha svolto i 10 esercizi consegnati, ottenendo 55 punti, il tutto in appena 42 minuti sui 90 concessi. A lui, in bocca al lupo per la finale internazionale.

Lorenzo Fava