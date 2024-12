Scuola, il piano di accorpamenti. Ite Gentili annesso al Convitto, si salva l’Artistico Cantalamessa

Annessione al Convitto dell’Ite Gentili e attivazione dell’indirizzo internazionale con apprendimento della lingua cinese nei cinque anni al liceo Galilei. Sono questi i due interventi previsti per Macerata nella proposta di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il 2025-2026 che sarà sottoposta all’esame del consiglio provinciale. Rispetto alla prima, era anche stata formulata l’ipotesi di annettere invece che l’Ite il liceo artistico Cantalamessa, interessato però, nei prossimi mesi, da importanti interventi di ristrutturazione con fondi Pnrr, motivo per cui "l’opzione preferibile è l’annessione dell’Ite". E, comunque, su questa scelta sarà decisivo il parere dell’Ufficio Scolastico regionale. Intervento di accorpamento previsto nei comuni di Pioraco, Fiuminata e Sefro dell’istituto comprensivo Strampelli di Castelraimondo, mediante disattivazione dei plessi di Pioraco (soppressione primaria) e di Fiuminata (soppressione delle medie). Mantiene l’autonomia e l’attuale assetto il comprensivo "Colmurano" di Colmurano, su cui erano state avanzate delle proposte di modifica, venute meno, però, per il mancato accordo dei Comuni in campo e per carenza di istruttoria sui temi dei servizi di trasporto e di mensa da mettere in comune. Nella proposta si prende poi atto che i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino (istituto omnicomprensivo Leopardi-Frau), Appignano e Montefano (istituto comprensivo Della Robbia di Appignano), Montecassiano (istituto comprensivo Cingolani di Montecassiano), Pieve Torina Fiastra e Visso (istituto comprensivo "Monsignor Paoletti"), Camerino e Serravalle del Chienti (istituto comprensivo "Betti Boccati" di Camerino), Potenza Picena (istituto comprensivo "Leopardi" e istituto comprensivo "Sanzio"), Macerata (istituti comprensivi "Mestica", "Dante Alighieri" e "Fermi") hanno espressamente deliberato il mantenimento della rete scolastica inerente ai propri territori e ai relativi punti di erogazione del servizio. Per quanto riguarda il Professionale "Pocognoni" di Matelica, essendo tuttora pendente il ricorso del Comune di Camerino, dove si trova la succursale "Ercoli" dell’Istituto, nei confronti della delibera provinciale del 14 novembre 2023 per l’annullamento parziale della "Programmazione della rete scolastica 2023/2024", la proposta prevede di aggregare l’istituto comprensivo "Mattei" alla sede principale di Matelica del "Pocognoni"; annettere la succursale di San Severino all’Itis "Divini" della stessa città; demandare alla Regione, la decisione sulla succursale "Ercoli" di Camerino. Ipotesi questa, rispetto alla quale sembra ci siano già dei passi indietro. Da ultimo, allo scopo di perseguire l’innalzamento dei livelli di istruzione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si propone di attivare i seguenti corsi: percorso secondo livello "Industria e Artigianato per il made in Italy" (curvatura Produzioni tessili e sartoriali) nella sede principale dell’IIS "Bonifazi-Corridoni" di Civitanova; percorso secondo livello "Manutenzione e assistenza tecnica" (curvatura "Meccanica") nella succursale di Civitanova dell’Ipsia "Corridoni" di Corridonia.