Scuola in lutto. È morto a 79 anni. Franco De Anna

Lutto nel mondo della scuola e in casa del consigliere comunale Mirella Paglialunga. Martedì sera, a 79 anni, si è spento Franco De Anna (nella foto), compagno dell’esponente politica civitanovese. È morto martedì sera all’Hospice di Loreto, dopo una malattia con cui combatteva da anni. Originario di Milano e laureato in scienze naturali, è stato ispettore scolastico all’ufficio regionale di Ancona. Nella sua vita ha coltivato tanti interessi. E’ stato anche responsabile sindacale nella Cgil inoltre scrittore, con pubblicazione su temi politici, sociali e scolastici. Molte le dimostrazioni di cordoglio alla Paglialunga. Lascia la sorella Daniela. Verrà salutato oggi alle 15 nella camera mortuaria dell’ospedale della Santa Casa di Loreto. A testimonianza della sua attenzione ai temi socio-politici, ha disposto non fiori ma donazioni all’Unicef per fornire assistenza e pasti di emergenza ai bambini di Gaza.