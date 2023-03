"Scuola in via Dante Alighieri, fine lavori prevista entro giugno"

Come fronteggiare l’esiguità del numero degli iscritti alla scuola primaria Via Dante Alighieri di Fiuminata? Qual è lo stato di avanzamento dei lavori? Queste la domande poste l’8 febbraio scorso all’amministrazione comunale dai componenti del comitato "Insieme per la scuola" unitamente alla richiesta di un incontro pubblico nel corso del quale il sindaco Vincenzo Felicioli ha provato a rispondere a tali quesiti: "La Commissione Ambiente e la Commissione Cultura hanno deliberato un emendamento alle normative vigenti sulla formazione delle classi – ha spiegato il primo cittadino nella sede della Protezione civile –; quest’emendamento è stato inserito nel decreto Milleproroghe, sul quale lo stesso governo ha intenzione di mettere la fiducia: l’emendamento diverrà quindi legge e grazie ad esso, in tutti i Comuni del cratere sismico, a partire dall’anno scolastico 2023-2024 fino a quello 2028-2029, basteranno quattro bambini o anche meno per formare una classe, non più dieci come previsto finora". Sul fronte lavori il sindaco ha parlato dei vari finanziamenti ottenuti: "La struttura del via Dante Alighieri non era sicura, aveva un alto indice sismico, sulla base del quale abbiamo partecipato al bando "Sisma 120" del Miur ottenendo un finanziamento di 3 milioni di euro; successivamente abbiamo partecipato a un bando del Cse per ottenere ulteriori 680mila euro, cominciando però i lavori in ritardo poiché lo stesso Cse ci ha risposto dopo quasi nove mesi". Dopo qualche difficoltà di approvvigionamento dei materiali, i lavori hanno finalmente preso il via: "Dovrebbero arrivare fino al 30 giugno 2023, al massimo al 31 agosto – conclude il sindaco di Fiuminata –. La parte in legno della struttura è quasi terminata, e grazie ad ulteriori 150mila euro assegnati dalla Regione avremo una scuola antisismica con palestra in loco e parcheggio in loco".

Alessio Botticelli