Scuola in via Verdi, mensa e impianti sportivi: altre opere pubbliche

Scuola dell’infanzia in via Verdi, mensa e impianti sportivi, saranno questi i temi centrali dell’integrazione al piano triennale delle opere pubbliche che l’amministrazione guidata dal sindaco Giuliana Giampaoli, porterà in approvazione nel Consiglio comunale di lunedì. "Fanno il loro ingresso nel piano – ha illustrato il primo cittadino - la scuola dell’Infanzia con un impegno di 5.100.000 euro di cui 3 da fondi Miur oggi confluiti nei cosiddetti "progetti in essere" del Pnrr tramite accordo di concessione di questo agosto, poi la mensa a servizio della scuola Martiri della Libertà con un impegno di 398.000 euro, finanziata tramite il Pnrr, ed infine la riqualificazione degli spogliatoi del campo da calcio ex Enaoli per un impegno di 150.000 euro con fondi propri". In merito alla scuola dell’infanzia nei giorni scorsi la giunta ha dato l’ok allo studio di fattibilità tecnico-economica. "È stato necessario l’adeguamento alle norme strutturali del 2018 e il recepimento delle indicazioni dei nuovi regolamenti sulla costruzione degli edifici scolastici – ha precisato Giampaoli – che ha comportato una profonda revisione della vecchia progettazione datata 2017, un’esigenza che ha consento di ripensare il progetto originario, prevedendo la costruzione dell’edificio nell’area precedentemente destinata alla costruzione della scuola primaria, migliorando la posizione, l’esposizione, l’accessibilità e allo stesso tempo abbattendo i costi di costruzione. Tutto questo mantenendo il contributo assegnato". Via libera anche per i nuovi spogliatoi al campo ex Enaoli, oggi interessato da una profonda riqualificazione. "Un’operazione che andrà a completare e migliorare la dotazione dell’ex Enaoli – ha spiegato il sindaco - e che permetterà a tanti atleti e al mondo del calcio cittadino di allenarsi e accogliere gli ospiti in uno spazio moderno. Due tasselli fondamentali per la rigenerazione dell’area compresa tra le vie Sant’Anna e Santa Maria". Focus poi sulla nuova mensa scolastica alla primaria in via Martiri della Libertà. "Una progettazione portata a termine a tempo di record" ha chiosato Giampaoli.

Diego Pierluigi