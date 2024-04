Scuola intitolata a Tamagnini e Legatti: il grazie della dirigente

Per la dedica dell’edificio appena inaugurato ad Apiro per la scuola primaria, a Giuseppe Tamagnini e Giovanna Legatti, ha espresso una grata soddisfazione Emanuela Tarascio (nella foto) dirigente scolastica dell’istituto "Coldigioco" e responsabile provinciale del Movimento di cooperazione educativa-Mce. "Abbiamo vissuto un momento davvero emozionante – ha sottolineato –, perchè i nostri bambini adesso hanno a disposizione una struttura moderna e funzionante, e perché l’amministrazione comunale, mostrando una grande sensibilità, ha scelto d’intitolare la scuola a Pino Tamagnini (originario di Apiro, figura che andrebbe meglio conosciuta essendo stato uno dei padri del Mce in Italia; ndr) e a Giovanna Legatti, maestra a ‘Coldigioco’ ove fu artefice di un’esperienza didattica ancor oggi attualissima".

g. cen.