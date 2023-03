Scuola IV Novembre Palestra inaugurata due mesi fa e mai usata "Ora è tutto pronto"

di Chiara Gabrielli

Inaugurata il 21 gennaio con tanto di canti dei bimbi, saluti delle autorità e gli auguri da parte di atleti professionisti, non ha mai aperto i battenti la palestra della scuola elementare IV Novembre: benché siano trascorsi più di due mesi, infatti, i piccoli alunni non hanno ancora messo piede nel nuovo spazio, nemmeno una volta. Il taglio del nastro per la palestra, realizzata nel giro di un paio d’anni e costata all’incirca un milione di euro, era avvenuto in un clima di festa: tutti entusiasti, dai bimbi fino al preside e alle maestre, davanti a una giunta quasi al completo. Ma ora il clima è decisamente cambiato: alcune maestre si preparano a scendere in piazza con gli alunni, l’idea è di dare vita a una protesta. Sarebbero soprattutto gli alunni del quinto anno quelli che vogliono farsi sentire, il loro timore è che in quella palestra non ci entrino affatto prima della fine della scuola, ma la protesta si espande e coinvolge anche quelli del quarto anno e i più piccoli, con un annuncio che starebbe circolando da qualche giorno fra i banchi: ‘Vuoi partecipare, sì o no?’ Ma dal Comune assicurano che scatterà oggi l’ora X: "L’ingegnere consegnerà le chiavi al preside", chiarisce l’assessore Andrea Marchiori. Come mai ci è voluto tutto questo tempo? "Dalla settimana scorsa è pronto il verbale di consegna delle chiavi e quindi ora dovrebbero darle al preside". Le lungaggini sono dovute a pratiche sia tecniche che amministrative, in particolare per il gas: "Bisognava aspettare i test sulla tenuta delle tubazioni, che poi sono andati a buon fine – spiega Marchiori –, l’installazione del nuovo contatore e un complesso cambio di fornitura. Ancora qualche giorno e ci siamo". Altra buona notizia: "Entro un paio di settimane consegneremo il campo da basket esterno, sempre nel perimetro scolastico – annuncia Marchiori –, sono stati installati i canestri e la settimana scorsa c’è stata la prima posa della resina, da qui a qualche giorno completeremo la pavimentazione. In questo modo, il complesso scolastico-sportivo sarà più completo, con la possibilità di attività sia all’aperto che indoor". In fase di valutazione le modalità di uso del campo: "Noi vorremmo che fosse utilizzato il più possibile – le parole di Marchiori –, ma essendo dentro l’area scolastica bisognerà capire come organizzare una vigilanza. Forse riusciremo a renderlo fruibile in orario extrascolastico, quindi nel pomeriggio, potrà essere sfruttato dalle associazioni di basket con una convenzione, nel tempo restante vedremo se sarà aperto a tutti. Il campetto sarà invece chiuso nelle ore serali e notturne".