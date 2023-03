Scuola-lavoro, l’alternanza al top viene premiata

Il premio nazionale "Storie di alternanza", promosso dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere, ha visto vincitore, per l’anno 2022, l’indirizzo "Produzioni tessili e sartoriali" dell’Ipsia Renzo Frau. La cerimonia si è svolta alla Loggia dei Mercanti di Ancona. Il concorso "Storie di alternanza", ideato nel 2017 in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, coinvolge studenti e imprese che hanno interagito nella realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro. "Di particolare rilievo – spiegano dall’istituto – il progetto elaborato dalle studentesse del Renzo Frau di Tolentino, perché si inserisce nelle più urgenti necessità di aggiornamento che gli operatori della moda italiana e mondiale stanno affrontando in vista del grande movimento di fashion transition. Le alunne Ilaria Mazzarantani e Fjolla Murati hanno implementato le loro competenze professionali grazie alla formazione delle tutor di Etico-Sartoria marchigiana di Ripe San Ginesio. Nel dettaglio il project work si è sviluppato partendo dalla progettazione grafica, per poi passare alla realizzazione del capo, tingendo e stampando attraverso la tecnica dell’Eco printing".