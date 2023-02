Scuola materna, al via gli interventi d’adeguamento sismico

Avranno presto inizio i lavori per l’adeguamento sismico della scuola materna di via Bellini il cui costo complessivo sarà pari a 4 milioni e 370mila euro, come previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024. Il progetto, che prevede la demolizione e la ricostruzione dello stabile realizzato alla fine degli anni ‘70, sarà finanziato attraverso fondi del Pnrr per 3 milioni erogati dal ministero dell’Istruzione, nell’ambito dell’avviso finanziato dall’Unione europea della Next Generation Ue, per un milione con i fondi Gse e infine, per 370mila euro, con fondi propri stanziati nel bilancio comunale di Matelica. Nello specifico i soli costi dei lavori relativi a impianti, strutture e finiture ammonteranno a 2 milioni e 679mila euro e prevedono la ricostruzione sul sito attuale nel quartiere San Rocco, da tempo divenuto il polo scolastico matelicese. Di questo importante cantiere, del quale ormai si parla da un triennio e che con molta soddisfazione sei mesi fa fu annunciato essere stato ammesso a finanziamento con nota pervenuta il 2 maggio, l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini già lo scorso dicembre aveva annunciato: "Stanno andando avanti i bandi per affidare i lavori della scuola materna e dell’asilo nido che partiranno con i primi dell’anno nuovo: si trattano di lavori importanti perché riguardano la sicurezza degli alunni nelle scuole e una garanzia per tutte le famiglie della stabilità degli edifici".

Matteo Parrini