"Scuola materna ’Morvillo’, un vero gioiello"

Riqualificazione della scuola materna Francesca Morvillo di Civitanova Alta, ieri la cerimonia del taglio del nastro al termine di un intervento costato 600 mila euro, finanziato dal ministero dell’Interno. "Ringrazio l’amministrazione comunale perché ci consegna una scuola che è un gioiello. Sicura, efficiente e bella" ha detto Gloria Gradassi, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Sant’Agostino. Alla Morvillo, incastonata nella zona Tirasssegno, sono 87 i bambini iscritti. Emozionato l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai, che ha scandito le tappe del cantiere e non ha trattenuto le lacrime durante il suo discorso mentre ha ricordato "la gioia dei miei nipotini quando li ho accompagnati qui". L’intervento è stato portato avanti in differenti stralci e con diverse imprese edili: un lotto, realizzato nel 2020, per l’impermeabilizzazione e l’isolamento della copertura, la sostituzione dei lucernari e la realizzazione del sistema sicurezza anticaduta, poi i lavori per realizzare l’isolamento a cappotto delle pareti esterne, il risanamento del calcestruzzo ammalorato su travi e pilastri e la rimessa a nuovo delle pareti di intonaco, infine la realizzazione di un nuovo marciapiede sul perimetro delle pareti lato sud-ovest, il risanamento delle pareti in calcestruzzo ammalorato e la realizzazione della staccionata in legno. Per la prossima realizzazione dell’impianto fotovoltaico sono disponibili altri 130.000 euro. "L’inaugurazione di una scuola – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica - è un’emozione e un evento importante per la comunità". Dell’ingegnere Carla Guaini la progettazione e direzione dei lavori, responsabile del procedimento il geometra Antonio Frapiccini con la collaborazione del geometra Stefania Ghergo dell’Ufficio tecnico della città alta. Di Massimiliano Vitti di Perugia e di Giulio Vesprini di Civitanova le opere sulle pareti, che entrano nella collezione di Vedo a colori Museo di Arte Urbana. "Oggi assistiamo a una delle declinazioni più belle e più importati del progetto ‘Civitanova città con l’Infanzia’" ha commentato l’assessore Barbara Capponi. All’inaugurazione presenti anche Laura Sestili, consigliere delegata della Provincia, e Giorgio Pollastrelli, consigliere comunale della Lega.