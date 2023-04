Scuola media Dante Alighieri di Macerata

La lettura, un hobby così antico e mai superato, ma anche uno stile di vita alla portata di tutti, non solo per i saggi o per i pensatori, uno strumento di comunicazione universale, che, fra le altre, porta in sé una missione fragile e delicatissima, custodendola gelosamente sotto chiave: quella di mantenere vivi dei valori vari e astratti, ma che su di noi provocano sensazioni, talvolta molto concrete.

Ciò che si legge, infatti, arriva, sempre e comunque, non ha bisogno di rete wi-fi, viaggia svettando sopra i cieli non come un aereo che si impone e li oscura, ma come un piccolo granulo di polline, che sa germinare all’infinito.

La lettura è anche una porta sempre aperta verso il passato, come dice Umberto Eco "un’immortalità all’indietro", ma che può anche proiettare piccole ombre di passi verso un futuro, o aiutarci a capire meglio l’attualità.

Tutto ciò che si scrive, infatti, non viene mai perduto, ma custodito dentro milioni di capsule del tempo da non dissotterrare, così che rimangano a formare uno strato di terreno sempre più solido, che si mescola con l’humus, cambiano le sue radici come la terra e il modo di intendere le parole, lasciando però il tutto immutato. E siccome, alla fine, sono sempre le stesse cose a smuovere l’uomo, allora, forse, tutte le capsule del tempo si fondono in un grande e unico bagaglio, che, se si è fortunati ad accogliere sin da piccoli la lettura nel proprio cuore, a respirarla, per catturare le parole con tutti i cinque sensi, si fa sempre più ampio e ingombrante, ma, al contempo, leggero poiché in realtà non ci pesa assolutamente, ci accompagna nella crescita e ci sa rendere più maturi. Dopo una vita passata a leggere, non riusciamo poi più a farne a meno: prima abbiamo iniziato, forse su consiglio di un insegnante o perché era d’aiuto per imparare a scandire bene le parole; poi abbiamo continuato anche perché ci stavamo realmente prendendo gusto; per concludere, è diventata parte di noi, integrante e ne chiediamo l’aiuto quando abbiamo bisogno di consigli profondi.

E se non è magia questa, io non so più cosa sia davvero camminare o parlare, cose così ovvie, quindi non chiedeteci, mai, di rinunciare a questa passione, poiché è come chiedere alla Terra di fare a meno del Sole e sappiamo bene che in tal modo non si può vivere.

Agnese Gualtieri III A