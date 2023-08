Scuola media Marco Martello, l’opposizione: "Lavori di rifacimento fermi da otto mesi"

"Lavori di rifacimento bloccati alla scuola media ’Marco Martello’. Il Comune è costretto anche a pagare i subappaltatori, dopo aver già anticipato le somme alla ditta aggiudicatrice dell’appalto". A segnalare la situazione sono i consiglieri di minoranza di Petriolo Domani, con capogruppo Matteo Matteucci. "Sono fermi da circa otto mesi e, al di là dei proclami propagandistici del sindaco Santinelli, noi temiamo che ci rimarranno a lungo – dice l’opposizione –. A seguito della richiesta di scioglimento del contratto di appalto avanzata dalla ditta affidataria a maggio, non sembra affatto che la questione si stia risolvendo. Anzi, tutt’altro. Dagli atti recentemente pubblicati sull’albo pretorio, emerge che il Comune sta provvedendo a pagare direttamente le fatture emesse dai subappaltatori in quanto la ditta (della provincia di Caserta), risulta inadempiente nei confronti delle imprese subappaltatrici. Sono finora due le fatture liquidate dall’ente per un totale di 60.197 euro. La ditta affidataria, dopo aver sottoscritto il contratto di appalto, ha chiesto e incassato l’anticipazione di 250mila euro, ha subappaltato le lavorazioni per la demolizione della scuola e poi sembra essersi ’volatilizzata’ con la somma ricevuta. È legittimo domandarsi come e quando il Comune riuscirà a recuperare la somma di 250mila euro; ora si ritrova con la scuola demolita, senza una palestra e a dover portare gli studenti a Mogliano. Come se non bastasse, anche con l’onere di farsi carico dei pagamenti delle lavorazioni subappaltate. Oltre il danno, la beffa".